(Di martedì 26 luglio 2022) Bagno di folla nella notte per il presidente tunisino, che ha raggiunto i suoi sostenitori nella centralissima Avenue Bourguiba della capitale per celebrare la quasi sicura vittoria dei "si'...

Agenzia ANSA

Bagno di folla nella notte per il presidente tunisino Kais Saied, che ha raggiunto i suoi sostenitori nella centralissima Avenue Bourguiba della capitale per celebrare la quasi sicura vittoria dei "si'...Il viale principale di Tunisi, Habib Bourguiba, è stato il teatro deida parte dei sostenitori del presidente Kais Saied in seguito al voto referendario ...il presidente della, ... Tunisia, i festeggiamenti di Kais Saied per il successo del referendum - Mondo Bagno di folla nella notte per il presidente tunisino Kais Saied, che ha raggiunto i suoi sostenitori nella centralissima Avenue Bourguiba ...Quasi sicura la vittoria dei "sì" al referendum sulla Costituzione che rafforza fortemente i poteri del Capo dello Stato con un sistema presidenziale puro ...