Tra il modello Mélenchon e il ritorno di Santoro: Conte prova a non affondare (Di martedì 26 luglio 2022) Abbandonato dal Pd, il leader del Movimento 5 Stelle è al lavoro per salvare la baracca. De Magistris gli tende la mano: “Ragionare insieme è doveroso” Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 luglio 2022) Abbandonato dal Pd, il leader del Movimento 5 Stelle è al lavoro per salvare la baracca. De Magistris gli tende la mano: “Ragionare insieme è doveroso”

