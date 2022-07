The Gray Man 2: Netflix annuncia il sequel con Ryan Gosling e un film spinoff (Di martedì 26 luglio 2022) Netflix ha confermato la produzione di The Gray Man 2, diretto dai fratelli Russo e con star Ryan Gosling, e lo sviluppo di un film spinoff. The Gray Man 2 verrà realizzato e Netflix ha ora confermato il ritorno sul set dei fratelli Russo e di Ryan Gosling, oltre allo sviluppo di uno spinoff. Il progetto tratto dai romanzi di Mark Greaney ha debuttato da pochi giorni in streaming e, nonostante un'accoglienza da parte della critica non troppo positiva, il progetto sembra aver ripagato la piattaforma di streaming dell'importante investimento compiuto. Ryan Gosling riprenderà quindi nel sequel di The Gray Man il ruolo di Sierra Six, un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022)ha confermato la produzione di TheMan 2, diretto dai fratelli Russo e con star, e lo sviluppo di un. TheMan 2 verrà realizzato eha ora confermato il ritorno sul set dei fratelli Russo e di, oltre allo sviluppo di uno. Il progetto tratto dai romanzi di Mark Greaney ha debuttato da pochi giorni in streaming e, nonostante un'accoglienza da parte della critica non troppo positiva, il progetto sembra aver ripagato la piattaforma di streaming dell'importante investimento compiuto.riprenderà quindi neldi TheMan il ruolo di Sierra Six, un ...

