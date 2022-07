Sala & Tabacci: anche Letta e Di Maio all’incontro segreto tra l’ex-dc e il sindaco di Milano (Di martedì 26 luglio 2022) È possibile organizzare un incontro destinato a restare segreto in pieno centro di Roma? Certo, a patto che chi vi partecipa sia un perfetto sconosciuto e non politici noti al pari di Enrico Letta, Luigi Di Maio e Beppe Sala, il sindaco di Milano. Infatti, la riunione è rimasta talmente “carbonara” da campeggiare in tutti i siti online. La sede prescelta era quella dell’Arel, centro studi fondato da Beniamino Andreatta, da tempo nella disponibilità del segretario del Pd per i suoi incontri più delicati e riservati. Come quello odierno, appunto. Il problema è che Letta ha un’idea alternativa della segretezza. Presente anche l’ex-renziano Librandi Diversamente, non avrebbe varcato il portone di Palazzo Chigi per un incontro con Mario ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 luglio 2022) È possibile organizzare un incontro destinato a restarein pieno centro di Roma? Certo, a patto che chi vi partecipa sia un perfetto sconosciuto e non politici noti al pari di Enrico, Luigi Die Beppe, ildi. Infatti, la riunione è rimasta talmente “carbonara” da campeggiare in tutti i siti online. La sede prescelta era quella dell’Arel, centro studi fondato da Beniamino Andreatta, da tempo nella disponibilità del segretario del Pd per i suoi incontri più delicati e riservati. Come quello odierno, appunto. Il problema è cheha un’idea alternativa della segretezza. Presente-renziano Librandi Diversamente, non avrebbe varcato il portone di Palazzo Chigi per un incontro con Mario ...

