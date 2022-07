Martedì 26 luglio in musica a Mittelfest (Di martedì 26 luglio 2022) Quinto giorno di Festival caratterizzato dagli appuntamenti con la musica di Lasa pur dir – Pusti naj govorijo, un itinerario di note tra Italia e Slovenia, e, in serata, dalla Grecia, con il ritorno a Cividale dell’Harris Lambrakis Quartet che in Unspeakable Joys mescola musica tradizionale greca e quella del Mediterraneo orientale. Terzo appuntamento con i workshop di Circo all’InCirca sotto al tendone dell’Orto delle Orsoline per gruppi dai 5 ai 9 anni e dai 10 ai 13. Continua al Museo Archeologico di Cividale l’installazione Death and Birth in My Life in cui l’artista Mats Staub indaga il passaggio e i confini dell’esistenza, la nascita e la morte, l’inizio e la fine della vita per un gruppo di 15 spettatori alla volta, a cui viene chiesto di accomodarsi davanti a una postazione a due schermi, indossare le cuffie e prestare attenzione ai ... Leggi su udine20 (Di martedì 26 luglio 2022) Quinto giorno di Festival caratterizzato dagli appuntamenti con ladi Lasa pur dir – Pusti naj govorijo, un itinerario di note tra Italia e Slovenia, e, in serata, dalla Grecia, con il ritorno a Cividale dell’Harris Lambrakis Quartet che in Unspeakable Joys mescolatradizionale greca e quella del Mediterraneo orientale. Terzo appuntamento con i workshop di Circo all’InCirca sotto al tendone dell’Orto delle Orsoline per gruppi dai 5 ai 9 anni e dai 10 ai 13. Continua al Museo Archeologico di Cividale l’installazione Death and Birth in My Life in cui l’artista Mats Staub indaga il passaggio e i confini dell’esistenza, la nascita e la morte, l’inizio e la fine della vita per un gruppo di 15 spettatori alla volta, a cui viene chiesto di accomodarsi davanti a una postazione a due schermi, indossare le cuffie e prestare attenzione ai ...

juventusfc : A Ferragosto si va allo stadio ?? Pronti per la prima partita di Serie A della stagione 22/23? ???? Via alle vendite da martedì 26 luglio! - fattoquotidiano : EVENTO SPECIALE Alessandro Orsini presenta: UCRAINA LE CAUSE DELLA GUERRA Martedì 26 luglio ore 21:00, Teatro Rom… - Agenzia_Ansa : In arrivo temporali e grandine al Nord, stabile il Sud. A partire da martedì 26 e almeno fino a venerdì 29 luglio… - chiari_in_via : Lunedì 18 luglio comincio la sostituzione Martedì mi arriva un messaggio sul numero del mmg dal medico legale che c… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 Un boss in salotto è leader della serata sul pubblico attivo. Su #Italia1 ancora un ottimo risultato per #B… -

Cristiano Ronaldo salta l'Atletico Madrid, ma assicura: "Domenica il re gioca" ...31 luglio. CR7 tratta con lo Sporting Lisbona Dopo aver saltato la tournée in Asia con la squadra per motivi familiari, lunedì Cristiano Ronaldo è rientrato in Inghilterra e nella giornata di martedì ... Test medicina 2022, quanti sono gli iscritti: le indiscrezioni prima dei dati ufficiali Il test medicina 2022 per le università statali si svolgerà martedì 6 settembre in tutta Italia. Le iscrizioni si sono aperte il 4 luglio e le future matricole in attesa dei numeri sui partecipanti alla prova d'ingresso possono ora avere accesso alle prime ... Rai Storia ...31. CR7 tratta con lo Sporting Lisbona Dopo aver saltato la tournée in Asia con la squadra per motivi familiari, lunedì Cristiano Ronaldo è rientrato in Inghilterra e nella giornata di...Il test medicina 2022 per le università statali si svolgerà6 settembre in tutta Italia. Le iscrizioni si sono aperte il 4e le future matricole in attesa dei numeri sui partecipanti alla prova d'ingresso possono ora avere accesso alle prime ... Ascolti tv di martedì 26 luglio - RAI Ufficio Stampa