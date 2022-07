Mario Rui: “Napoli, vogliamo migliorarci. Kvara e Olivera fortissimi. Di Lorenzo capitano perfetto” (Di martedì 26 luglio 2022) Mario Rui, difensore del Napoli è intervenuto microfoni di Radio Goal. Il difensore del Napoli ha parlato del momento del ritiro prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro: “Stiamo facendo un ottimo ritiro, anche se fa molto più caldo rispetto agli anni scorsi. Stiamo però lavorando molto bene, tanto con il pallone“. Spalletti ha detto che vuole tornare al 4-3-3 con Zielinski di nuovo a centrocampo, anche se con una interpretazione diversa: “Non abbiamo più giocatori come Insigne ed altri, ma ci sono giocatori forti che si vogliono mettere in mostra“. Su Kvaratskhelia, il terzino sinistro del Napoli ha detto: “Secondo me è davvero molto bravo. Ci vorrà un tempo di adattamento, ma un giocatore forte si vede anche dai semplici palleggi e passaggi. Ci darà un grandissimo aiuto“. Anche per “Osimhen si vedeva ... Leggi su napolipiu (Di martedì 26 luglio 2022)Rui, difensore delè intervenuto microfoni di Radio Goal. Il difensore delha parlato del momento del ritiro prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro: “Stiamo facendo un ottimo ritiro, anche se fa molto più caldo rispetto agli anni scorsi. Stiamo però lavorando molto bene, tanto con il pallone“. Spalletti ha detto che vuole tornare al 4-3-3 con Zielinski di nuovo a centrocampo, anche se con una interpretazione diversa: “Non abbiamo più giocatori come Insigne ed altri, ma ci sono giocatori forti che si vogliono mettere in mostra“. Sutskhelia, il terzino sinistro delha detto: “Secondo me è davvero molto bravo. Ci vorrà un tempo di adattamento, ma un giocatore forte si vede anche dai semplici palleggi e passaggi. Ci darà un grandissimo aiuto“. Anche per “Osimhen si vedeva ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Mario Rui: 'Ci danno per spacciati, è uno stimolo in più, Di Lorenzo è il capitano perfetto, Kvaratskhelia… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Mario Rui: 'Ci danno per spacciati, è uno stimolo in più, Di Lorenzo è il capitano perfetto, Kvaratskhelia… - tuttonapoli : Mario Rui a KKN: “Ci danno per spacciati, per noi uno stimolo in più! Di Lorenzo? Capitano perfetto! Su Su Kvara e… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Mario Rui: 'Ci danno per spacciati, è uno stimolo in più, Di Lorenzo è il capitano perfetto, Kvaratskhelia… - napolimagazine : KISS KISS - Mario Rui: 'Ci danno per spacciati, è uno stimolo in più, Di Lorenzo è il capitano perfetto, Kvaratskhe… -