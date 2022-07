Lombardia: Fontana, 'no ripercussioni da crisi governo, uscita Mattinzoli scelta onesta' (Di martedì 26 luglio 2022) Milano, 26 lug.(Adnkronos) - Sulla Lombardia non c'è stata alcuna ripercussione dalla crisi di governo. Lo assicura il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che a margine della riunione odierna del Consiglio regionale spiega: "Stiamo continuando a lavorare molto bene, continuo a girare la Lombardia e a riscuotere tante soddisfazioni da parte degli amministratori locali di centrodestra e di centrosinistra per le iniziative che stiamo portando avanti". L'unica conseguenza, dice, "è stata l'uscita dell'assessore Mattinzoli che, con grande onestà, ha ritenuto di non sentirsi più parte di questa maggioranza e quindi ha rimesso le deleghe". E ieri sera è stato annunciato che le deleghe di assessore alla Casa e housing sociale, rimesse nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Milano, 26 lug.(Adnkronos) - Sullanon c'è stata alcuna ripercussione dalladi. Lo assicura il presidente della Regione, Attilio, che a margine della riunione odierna del Consiglio regionale spiega: "Stiamo continuando a lavorare molto bene, continuo a girare lae a riscuotere tante soddisfazioni da parte degli amministratori locali di centrodestra e di centrosinistra per le iniziative che stiamo portando avanti". L'unica conseguenza, dice, "è stata l'dell'assessoreche, con grande onestà, ha ritenuto di non sentirsi più parte di questa maggioranza e quindi ha rimesso le deleghe". E ieri sera è stato annunciato che le deleghe di assessore alla Casa e housing sociale, rimesse nelle ...

