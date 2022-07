In Fi non si fermano addii. Contatti per evitare strappo Carfagna (Di martedì 26 luglio 2022) Da quando si è chiusa l'esperienza del governo Draghi, non c'è stato praticamente giorno in cui Forza Italia non abbia perso un pezzo. Dopo gli addii illustri dei ministri Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, quelli del senatore Stefano Cangini e di Roberto Caon, ora tocca ad altre due deputate: Annalisa Baroni e l'atleta paralimpica Giusy Versace. Entrambe considerate vicine al ministro degli Affari regionali, hanno spiegato di non aver condiviso la scelta di non votare la fiducia all'esecutivo e di non poter accettare la deriva "sovranista" del partito. Ma nel caso di Versace altra goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato anche il bodyshaming nei confronti di Brunetta.Non è detto che l'emorragia sia finita, tra i nomi di chi sarebbe pronto a tagliare i ponti con Forza Italia ci sarebbero anche quelli di Erika Mazzetti e Claudia Porchietto. Dal ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 26 luglio 2022) Da quando si è chiusa l'esperienza del governo Draghi, non c'è stato praticamente giorno in cui Forza Italia non abbia perso un pezzo. Dopo gliillustri dei ministri Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, quelli del senatore Stefano Cangini e di Roberto Caon, ora tocca ad altre due deputate: Annalisa Baroni e l'atleta paralimpica Giusy Versace. Entrambe considerate vicine al ministro degli Affari regionali, hanno spiegato di non aver condiviso la scelta di non votare la fiducia all'esecutivo e di non poter accettare la deriva "sovranista" del partito. Ma nel caso di Versace altra goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato anche il bodyshaming nei confronti di Brunetta.Non è detto che l'emorragia sia finita, tra i nomi di chi sarebbe pronto a tagliare i ponti con Forza Italia ci sarebbero anche quelli di Erika Mazzetti e Claudia Porchietto. Dal ...

Agenzia_Ansa : Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, altri sette arrivi in poche ore. Sono 1.871 le persone nell'hotspot dell'is… - Agenzia_Ansa : Maxisbarco di migranti in Sicilia, ci sono 5 morti. Non si fermano gli approdi a Lampedusa, l'hotspot è al collasso… - simofons : Lo fermano perché nero, si scusano perché ricco. Questa è profilazione razziale, condita dall’inaccettabile imprepa… - teoultimo : RT @ZioKlint: Un profilo ha scritto questo tweet. Maestra: 'Perché hanno cancellato le braccia del papà con un programma di grafica e menti… - AldoRos06447997 : @BLQairport ma tutti i morti di fame che si fermano sulla rotonda per non pagare il parcheggio non andrebbero eliminati come L’erbaccia? -