“Il nostro generale”, su Rai1 arriva la serie su Carlo Alberto Dalla Chiesa (Di martedì 26 luglio 2022) “Il nostro generale” su Rai1: la serie su Carlo Alberto Dalla Chiesa uscirà tra qualche mese e aprirà la nuova stagione delle fiction Rai, la 2022/2023. Il protagonista è un generale che fondò il Nucleo Speciale Antiterrorismo formato da una squadra di giovani uomini, per combattere le Brigate Rosse. A quasi quarant’anni Dalla sua morte, arriva la fiction che riporterà alla memoria la strage in cui Dalla Chiesa e sua moglie persero la vita. Ecco tutto quello che c’è da sapere.



“Il nostro generale” è la serie su Carlo Alberto Dalla Chiesa, ... Leggi su tvzap (Di martedì 26 luglio 2022) “Il” su: lasuuscirà tra qualche mese e aprirà la nuova stagione delle fiction Rai, la 2022/2023. Il protagonista è unche fondò il Nucleo Speciale Antiterrorismo formato da una squadra di giovani uomini, per combattere le Brigate Rosse. A quasi quarant’annisua morte,la fiction che riporterà alla memoria la strage in cuie sua moglie persero la vita. Ecco tutto quello che c’è da sapere.“Il” è lasu, ...

FBiasin : #Nagelsmann: 'In Italia non è facile tenersi in forma'. Allora, caro #Nagelsmann, il fatto che a noi italiani piac… - AlfaroliMarco : @VauroSenesi @fattoquotidiano Il nostro generale Baioletta si camuffa per somigliare al nemico. La tattica è: vince… - TexTheAnimal77 : RT @FBiasin: #Nagelsmann: 'In Italia non è facile tenersi in forma'. Allora, caro #Nagelsmann, il fatto che a noi italiani piaccia parlar… - Informazioneli5 : RT @FBiasin: #Nagelsmann: 'In Italia non è facile tenersi in forma'. Allora, caro #Nagelsmann, il fatto che a noi italiani piaccia parlar… - LeonardoArsen : 'Le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all'i… -