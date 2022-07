I progetti di A2A per il territorio e la comunità di Brescia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel 2021 A2A ha supportato lo sviluppo del territorio Bresciano distribuendo 430 milioni di euro sotto forma di dividendi, imposte locali, ordini a fornitori, canoni e concessioni e remunerazione dei dipendenti. Sono stati inoltre destinati 222 milioni di euro in investimenti infrastrutturali e manutenzione degli impianti, con un incremento del 41% rispetto al 2020. Sono stati attivati 588 fornitori locali, di cui il 66% a micro e piccole imprese, per un importo totale nel 2021 di 202 milioni di euro. E’ stato presentato oggi l’ottavo bilancio di sostenibilità territoriale di Brescia, con il quale il Gruppo fotografa le prestazioni ambientali, economiche e sociali relative al territorio Bresciano nel 2021 ed espone i piani di attività dei prossimi anni. Nell’ambito del bando 2020-2021 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel 2021 A2A ha supportato lo sviluppo delno distribuendo 430 milioni di euro sotto forma di dividendi, imposte locali, ordini a fornitori, canoni e concessioni e remunerazione dei dipendenti. Sono stati inoltre destinati 222 milioni di euro in investimenti infrastrutturali e manutenzione degli impianti, con un incremento del 41% rispetto al 2020. Sono stati attivati 588 fornitori locali, di cui il 66% a micro e piccole imprese, per un importo totale nel 2021 di 202 milioni di euro. E’ stato presentato oggi l’ottavo bilancio di sostenibilità territoriale di, con il quale il Gruppo fotografa le prestazioni ambientali, economiche e sociali relative alno nel 2021 ed espone i piani di attività dei prossimi anni. Nell’ambito del bando 2020-2021 ...

zazoomblog : I progetti di A2A per il territorio e la comunità di Brescia - #progetti #territorio #comunità - lifestyleblogit : I progetti di A2A per il territorio e la comunità di Brescia - - TV7Benevento : I progetti di A2A per il territorio e la comunità di Brescia - - LocalPage3 : I progetti di A2A per il territorio e la comunità di Brescia - newscomunicati : #annunci #news -