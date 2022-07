Giro d’Italia 2023: la Corsa Rosa si concluderà in quel di Trieste (Di martedì 26 luglio 2022) News importanti per quanto riguarda la prossima edizione del Giro d’Italia, quella 2023, che sarà la numero 106. Come riportato da Il Piccolo, e confermato anche da cariche della Regione Friuli Venezia Giulia, la tappa conclusiva giungerà a Trieste. In principio si era parlato di Udine come arrivo della Corsa Rosa, invece c’è stato il cambio di programma, con il capoluogo della Regione che ospiterà la frazione conclusiva per la quarta volta. A differenza delle passate edizioni che sono giunte a Milano con una cronometro, ci sarà una tappa in linea: quasi certa la volata in Piazza Unità d’Italia. Lo start della ventunesima frazione dovrebbe avvenire da Buja, paese natale di Alessandro De Marchi. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) News importanti per quanto riguarda la prossima edizione della, che sarà la numero 106. Come riportato da Il Piccolo, e confermato anche da cariche della Regione Friuli Venezia Giulia, la tappa conclusiva giungerà a. In principio si era parlato di Udine come arrivo della, invece c’è stato il cambio di programma, con il capoluogo della Regione che ospiterà la frazione conclusiva per la quarta volta. A differenza delle passate edizioni che sono giunte a Milano con una cronometro, ci sarà una tappa in linea: quasi certa la volata in Piazza Unità. Lo start della ventunesima frazione dovrebbe avvenire da Buja, paese natale di Alessandro De Marchi. Foto: Lapresse

_Nico_Piro_ : non hanno competenze per farlo. Un tempo in Italia c'erano gli intellettuali, da Pasolini che commentava cariche de… - Jerryparenzo : @SecolodItalia1 Il PD va avanti con la macchina del fango! Prese in giro e tradimenti agli italiani!Oramai questo… - barbara_zilli : ??Ultima tappa #2023 e arrivo del Giro d'Italia ??????? sul #Lussari un ??regalo di Enzo Cainero al nostro… - cristina_ilardo : RT @j_gufo: Gli adolescenti non avvertono il caldo, Ciccio dorme chiuso nella sua stanza in modalità caveau della Banca d'Italia e va in gi… - polipaposca : RT @j_gufo: Gli adolescenti non avvertono il caldo, Ciccio dorme chiuso nella sua stanza in modalità caveau della Banca d'Italia e va in gi… -