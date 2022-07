Doctor Strange nel Multiverso della Follia in 4K UHD e blu-ray, la recensione: un video spacca mascella (Di martedì 26 luglio 2022) La recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia in 4K UHD e Blu-ray: nel prodotto distribuito da Eagle un video folgorante da restare a bocca aperta, un audio super immersivo (soprattutto nella traccia inglese) ma extra un po' sottotono. Il gran ritorno alla regia di un cinecomic di Sam Raimi ha funzionato alla grande, ha fatto breccia nel cuore dei fan dell'universo Marvel, ha convinto la critica e soprattutto ha avuto successo al botteghino. Tra autocitazioni, sequenze esplosive e psichedeliche, chicche imperdibili e venature horror, il viaggio nell'ignoto di un Doctor Strange molto fragile attraverso sconvolgenti realtà alternative, è un prodotto che era attesissimo in homevideo, dove è destinato a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022) Ladinelin 4K UHD e Blu-ray: nel prodotto distribuito da Eagle unfolgorante da restare a bocca aperta, un audio super immersivo (soprattutto nella traccia inglese) ma extra un po' sottotono. Il gran ritorno alla regia di un cinecomic di Sam Raimi ha funzionato alla grande, ha fatto breccia nel cuore dei fan dell'universo Marvel, ha convinto la critica e soprattutto ha avuto successo al botteghino. Tra autocitazioni, sequenze esplosive e psichedeliche, chicche imperdibili e venature horror, il viaggio nell'ignoto di unmolto fragile attraverso sconvolgenti realtà alternative, è un prodotto che era attesissimo in home, dove è destinato a ...

