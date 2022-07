Vuelta a España 2022: i favoriti e chi parteciperà. Tadej Pogacar vuole riscattare il Tour, in dubbio Primoz Roglic (Di lunedì 25 luglio 2022) Terminato il Tour de France, occhi puntati già sui prossimi appuntamenti. Attesa per il terzo ed ultimo grande giro stagionale: la Vuelta a España 2022, che si disputerà tra fine agosto ed inizio settembre. Andiamo a scoprire al momento chi dovrebbe partecipare e quali saranno i potenziali favoriti. L’uomo più atteso è Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Emirates è annunciato al via della gara iberica e vuole sicuramente portarsi a casa il successo per riscattare la delusione della seconda piazza alla Grande Boucle alle spalle di Jonas Vingegaard. Con lui in squadra anche la stellina spagnola Juan Ayuso ed il portoghese Joao Almeida, a formare un tris di gran valore. Jumbo-Visma che rischia di presentarsi al via senza stelle: finita la ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Terminato ilde France, occhi puntati già sui prossimi appuntamenti. Attesa per il terzo ed ultimo grande giro stagionale: la, che si disputerà tra fine agosto ed inizio settembre. Andiamo a scoprire al momento chi dovrebbe partecipare e quali saranno i potenziali. L’uomo più atteso è. Lo sloveno della UAE Emirates è annunciato al via della gara iberica esicuramente portarsi a casa il successo perla delusione della seconda piazza alla Grande Boucle alle spalle di Jonas Vingegaard. Con lui in squadra anche la stellina spagnola Juan Ayuso ed il portoghese Joao Almeida, a formare un tris di gran valore. Jumbo-Visma che rischia di presentarsi al via senza stelle: finita la ...

SpazioCiclismo : Dopo il successo al #TDF2022 Jonas Vingegaard non ha intenzione di prendere parte a #LaVuelta22 - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022: quando comincia date esatte il percorso e le 21 tappe - #Vuelta #Espana #2022: #quando - 11Maenza : @f_pancani Pogacar parteciperà alla Vuelta A España 2022. Al Tour De France 2022 ha vinto in Maglia Bianca e ha ra… - 11Maenza : @GarzelliStefano Pogacar parteciperà alla Vuelta A España 2022. Al Tour De France 2022 ha vinto in Maglia Bianca e… - 11Maenza : @stefanorizzato Pogacar parteciperà alla Vuelta A España 2022. Al Tour De France 2022 ha vinto in Maglia Bianca e… -

Onorati di aver assistito a un Tour indimenticabile nel 2020 transizione, una stagione già strana come tutti ricordiamo, però il primo GT disputato, la Vuelta a España: nessuno si accorse di lui. Nel 2021 fu invece impossibile non notarlo: già a segno ... Astana, Miguel Angel Lopez nei guai: indagato per traffici illeciti Per risollevare le sorti di una stagione fin qui avarissima di soddisfazioni, l'Astana aveva messo nel mirino la Vuelta Espana puntando proprio sulle qualità in salita di Miguel Angel Lopez, ... TUTTOBICIWEB.it nel 2020 transizione, una stagione già strana come tutti ricordiamo, però il primo GT disputato, la: nessuno si accorse di lui. Nel 2021 fu invece impossibile non notarlo: già a segno ...Per risollevare le sorti di una stagione fin qui avarissima di soddisfazioni, l'Astana aveva messo nel mirino laEspana puntando proprio sulle qualità in salita di Miguel Angel Lopez, ... ASTANA. LOPEZ AL GIRO, LUTSENKO AL TOUR, DE LA CRUZ ALLA VUELTA. E NIBALI