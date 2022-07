Ultime Notizie Roma del 25-07-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 luglio 2022)dailynews radiogiornale trovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione dei migranti nel Mediterraneo un’apertura continua senza sosta l’ondata di profughi che tentano di attraversare i mari per arrivare in Italia sono 1871 ospiti allo spot di Lampedusa la fronte dei 350 posti disponibili Allora si sono aggiunti 22 tunisini che erano su un imbarcazione di 5 metri sono stati intercettati a 3 miglia dal porto da una motovedetta della Guardia di Finanza con arrivo alle 22 per cui 4 donne 3 minuti salgo a 7 gli smalti registrati all’alba la Ocean Viking dopo avere prestato soccorso per imbarcazioni in forma su Twitter che si trova ora con 268 naufraghi a bordo tra i quali Oltre 100 minori non accompagnati a Lampedusa 122 migranti sono sbarcati all’alba con due barchini e poco dopo altre imbarcazioni hanno portato 148 profughi ...