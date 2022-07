Traffico Roma del 25-07-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 luglio 2022) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento buona serata Simona Cerchiara tutto fermo sulla tangenziale tra San Giovanni e Batteria Nomentana a causa di un incidente all’interno della nuova galleria la tangenziale chiusa in direzione Nomentana Salaria le ripercussioni sulla tangenziale e Cody da San Giovanni sul tratto Urbano della A24 incolonnamenti da via Fiorentini vicino alla tangenziale incidente in via dei Prati Fiscali verso viale Jonio un incidente sulla via Appia verso fuori zona Ciampino altro incidente sulla circonvallazione Cornelia risolto invece l’incidente sulla via Aurelia zona Cornelia Piazza Irnerio a Parco de’ Medici allagamenti chiusa via Rebecchini a sud divicino alla via Ardeatina da ora è chiusa per un incendio via di Porta medaglia dettagli di queste di altre notizie nel sito.luceverde.it un ...