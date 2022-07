Tour de France femminile 2022, Marianne Vos: “Una giornata bellissima, ringrazio la squadra” (Di lunedì 25 luglio 2022) Era la favorita e non ha tradito le aspettative. Marianne Vos si porta a casa la seconda tappa del Tour de France femminile 2022 e, grazie agli abbuoni, vola anche al comando della classifica generale, potendo così vestire l’ambiata Maglia Gialla. Non poteva esserci soddisfazione migliore per il fenomeno neerlandese della Jumbo-Visma che ha battuto la nostra Silvia Persico sul traguardo leggermente in salita di Provins. Le sue parole dopo l’arrivo: “Non è una rivincita per ieri, è solo una giornata bellissima. Sapevamo che dovevamo essere concentrate, stare all’erta nell’ultimo giro e prima perché la strada era stretta e il vento era un fattore, ma non mi aspettavo che saremmo andate in fuga e saremmo rimaste davanti. Ieri la squadra mi ha tirato la ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Era la favorita e non ha tradito le aspettative.Vos si porta a casa la seconda tappa deldee, grazie agli abbuoni, vola anche al comando della classifica generale, potendo così vestire l’ambiata Maglia Gialla. Non poteva esserci soddisfazione migliore per il fenomeno neerlandese della Jumbo-Visma che ha battuto la nostra Silvia Persico sul traguardo leggermente in salita di Provins. Le sue parole dopo l’arrivo: “Non è una rivincita per ieri, è solo una. Sapevamo che dovevamo essere concentrate, stare all’erta nell’ultimo giro e prima perché la strada era stretta e il vento era un fattore, ma non mi aspettavo che saremmo andate in fuga e saremmo rimaste davanti. Ieri lami ha tirato la ...

Eurosport_IT : IL TOUR DE FRANCE È DI JONAS VINGEGAARD! Il corridore della Jumbo-Visma festeggia a Parigi: è il secondo danese a… - Eurosport_IT : Marta Cavalli saluta il Tour de France Femmes, vittima di una caduta ai -25km. Che peccato! ??????????? #TDF2022… - Eurosport_IT : Tadej Pogacar ha chiuso meno di 24h fa il suo Tour de France al 2° posto dietro a Vingegaard. È ancora in Francia,… - ILENIALazzaro : Grazie per averci seguito oggi! Il nostro post tappa con Roberta Bonanomi e Fabiana Luperini e’ qui… - IlPedaleRosa : 'Tour de France Femmes U.C.I. WWT', tappa e maglia gialla a Marianne Vos. Secondo posto per Silvia Persico, quarta… -