Simy | addio alla Salernitana | c'è Inzaghi

(Di lunedì 25 luglio 2022)non rientra più nei piani tecnici della. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante nigeriano ex Crotone...

Calcio Style

... ha ufficializzato l'anche di Paolo Ghiglione, che si trasferisce alla Cremonese. Il Bari invece sta cercando di rinforzare il reparto offensivo e tra i nomi sulla lista c'è anche. Il ...In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi diper Kristoffersen e ... (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) Sabatini,alla Salernitana: è ufficiale/ A rischio anche ... Calciomercato Salernitana, non solo il Bari su Simy: lo scenario L’arrivo del francese potrebbe segnare la fine della trattativa con l’Inter per Milan Skriniar, sempre più vicino al rinnovo con il club nerazzurro. Il PSG, secondo quanto riportato dall’esperto di me ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...