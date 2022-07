Sampdoria, nuova idea per la difesa: piace lo svincolato Molla Wague (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: idea Molla Wague per rinforzare la difesa. I blucerchiati sfidano la Salernitana La Sampdoria sonda anche il mercato degli svincolati per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. L’ultima idea del club blucerchiato porta a Molla Wague, centrale francese attualmente svincolato. Il difensore ha giocato recentemente con i belgi del Seraing, ma dal 2014 al 2017 si è fatto aveva già giocato in Serie A con la maglia dell’Udinese. Secondo quanto riferito da tuttoudinese.it, sulle tracce del classe 1991 c’è anche la Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercatoper rinforzare la. I blucerchiati sfidano la Salernitana Lasonda anche il mercato degli svincolati per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. L’ultimadel club blucerchiato porta a, centrale francese attualmente. Il difensore ha giocato recentemente con i belgi del Seraing, ma dal 2014 al 2017 si è fatto aveva già giocato in Serie A con la maglia dell’Udinese. Secondo quanto riferito da tuttoudinese.it, sulle tracce del classe 1991 c’è anche la Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

