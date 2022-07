Pensioni INPS agosto, c’è un bonus: quando arriveranno (Di lunedì 25 luglio 2022) Cedolino più corposo per i pensionati italiani che ritireranno l’assegno nel corso del mese di agosto: ci sarà infatti un bonus INPS Come accade per tutti i mesi dell’anno, anche per l’imminente mese di agosto i pensionati italiani ritireranno il loro assegno dopo tantissimi anni di lavoro svolto. Molti pensionati ricevono la pensione direttamente sul L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 25 luglio 2022) Cedolino più corposo per i pensionati italiani che ritireranno l’assegno nel corso del mese di: ci sarà infatti unCome accade per tutti i mesi dell’anno, anche per l’imminente mese dii pensionati italiani ritireranno il loro assegno dopo tantissimi anni di lavoro svolto. Molti pensionati ricevono la pensione direttamente sul L'articolo proviene da Consumatore.com.

claudiocancian3 : @fattoappelloso Io ti do l'informazione, se ti interessa le fonti te le trovi da solo, non su tv e giornali chiaram… - TrendOnline : Ecco il #Calendario dei #Pagamenti #INPS e #PosteItaliane delle #Pensioni del mese di #Agosto 2022, sia per chi le… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Pagamenti Inps luglio: bonus 200 euro, rdc, assegno unico... - Thewam - andlazz : INPS: stipendi e pensioni sempre più bassi - - PiramideRossa : RT @andlazz: Qualche tema per la campagna elettorale. -