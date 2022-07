Osimhen fa impazzire i tifosi del Napoli: l’ha detto sullo Scudetto! (Di lunedì 25 luglio 2022) In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Victor Osimhen ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo gli obiettivi del Napoli per la prossima stagione, i vecchi e i nuovi compagni di squadra, ma anche sul proprio futuro. Sulla forte concorrenza del prossimo campionato: “A me piace guardare la mia squadra e penso che sia sempre la più forte. La Juve, comunque, si è molto rinforzata con Di Maria e Pogba, e poi l’Inter con Lukaku, la Roma con Dybala… Anche noi, però, abbiamo fatto acquisti di grande livello“. Sull’obiettivo per la stagione in vista: “Siamo stati molto, molto vicini allo scudetto: tutti abbiamo dato tutto per vincerlo, ma il calcio è questo. Era e resta un sogno: ci proveremo ancora. Anche la Champions, però, era un sogno e l’abbiamo raggiunta”. Osimhen Intervista Corriere Sui ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 25 luglio 2022) In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Victorha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo gli obiettivi delper la prossima stagione, i vecchi e i nuovi compagni di squadra, ma anche sul proprio futuro. Sulla forte concorrenza del prossimo campionato: “A me piace guardare la mia squadra e penso che sia sempre la più forte. La Juve, comunque, si è molto rinforzata con Di Maria e Pogba, e poi l’Inter con Lukaku, la Roma con Dybala… Anche noi, però, abbiamo fatto acquisti di grande livello“. Sull’obiettivo per la stagione in vista: “Siamo stati molto, molto vicini allo scu: tutti abbiamo dato tutto per vincerlo, ma il calcio è questo. Era e resta un sogno: ci proveremo ancora. Anche la Champions, però, era un sogno e l’abbiamo raggiunta”.Intervista Corriere Sui ...

