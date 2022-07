OnePlus perde i pezzi | sul nuovo 10T mancherà il suo marchio di fabbrica

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’Alert Slider, il piccolo interruttore laterale presente da sempre sui prodotti di punta, non ci sarà sulmodello. Via anche Hasselblad. ...

Digital_Day : Ora è ancora più uguale a tutti gli altri - TuttoAndroid : OnePlus 10T perde due punti di forza in un colpo solo -

TuttoAndroid.net

Recensione10 Pro: funziona bene, ma sinel mucchio 162 Android 22 Apr... ma per certe cose siin superficie, in un bicchier d'acqua. Spesso capita che quegli ... Il meglio di9 Pro , in offerta oggi da Tech Jungle a 600 euro oppure da Amazon a 645 euro ... OnePlus 10T perde due punti di forza in un colpo solo Potrebbe non esaurirsi con il 10T del 3 agosto il 2022 di OnePlus nell'ambito dei top di gamma. La revisione del flagship presentato a inizio anno - è ufficiale - arriverà a breve, ma secondo il noto ...OnePlus ha lanciato uno smartphone entry-level: Nord CE 2 Lite 5G. Un device che ha diverse specifiche interessanti che lo portano ad avere un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco tutti i dettagli nel ...