Milan, Adli offre diverse soluzioni a Pioli: il “10” è già in casa? (Di lunedì 25 luglio 2022) Yacine Adli ha mostrato subito qualità, mettendo in evidenza doti notevoli in fatto di visione di gioco: un jolly per il Milan di Pioli Leggi su pianetamilan (Di lunedì 25 luglio 2022) Yacineha mostrato subito qualità, mettendo in evidenza doti notevoli in fatto di visione di gioco: un jolly per ildi

Gazzetta_it : De Ketelaere in bilico? Il Milan potrebbe cambiare strategia. Grazie ad Adli #calciomercato - AntoVitiello : Convocati #Milan a Colonia Tatarusanu Mirante Kalulu Ballo Toure Gabbia Florenzi Michelis Coubis Stanga Bartesaghi… - PianetaMilan : @acmilan, #Adli offre diverse soluzioni a #Pioli: il “10” è già in casa? #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Adli incanta il Milan: il centrocampo è piccolo per lui: Da mediano a trequartista: i rossoneri trovano nel giovane… - fabiogigli : #Calciomercato il #Milan potrebbe aver deciso di dare ultimatum per #DeKeteleare perché si sono resi conto che… -