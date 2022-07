Meteo, le previsioni di oggi Lunedì 25 Luglio 2022: ancora caldo nel Lazio (Di lunedì 25 luglio 2022) Le temperature sono in continuo aumento. La situazione è preoccupante in diversi Paesi. Presagi che si erano annunciati mesi fa e che ora si stanno solo concretizzando. E nel Lazio, soprattutto nella Capitale, le previsioni non sono delle migliori. Non solo il caldo torpido dato dalle elevate temperature, si mettono di mezzo anche i numerosi incendi che stanno creando (non pochi) danni all’ambiente. Ecco le previsioni Meteo di oggi 25 Luglio 2022. Leggi anche: Roma brucia ancora, 3 maxi roghi in due ore: le fiamme arrivano alle case Le previsioni Meteo a Roma Le massime dovrebbero toccare i 37 gradi, nel centro città potrebbero raggiungere anche i 41 gradi. Si prospetta quindi l’ennesima giornata di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022) Le temperature sono in continuo aumento. La situazione è preoccupante in diversi Paesi. Presagi che si erano annunciati mesi fa e che ora si stanno solo concretizzando. E nel, soprattutto nella Capitale, lenon sono delle migliori. Non solo iltorpido dato dalle elevate temperature, si mettono di mezzo anche i numerosi incendi che stanno creando (non pochi) danni all’ambiente. Ecco ledi25. Leggi anche: Roma brucia, 3 maxi roghi in due ore: le fiamme arrivano alle case Lea Roma Le massime dovrebbero toccare i 37 gradi, nel centro città potrebbero raggiungere anche i 41 gradi. Si prospetta quindi l’ennesima giornata di ...

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 25 luglio 2022 #ANSA - il_Mitte : Continua l'estate, ma leggete le previsioni prima di programmare scampagnate all'inizio della settimana. #Berlino… - IteNovas : #Meteo, il caldo resterà intenso anche in #Sardegna fino a martedì, poi potrebbe esserci una parziale attenuazione… - SardegnaG : #Meteo, il caldo resterà intenso anche in #Sardegna fino a martedì, poi potrebbe esserci una parziale attenuazione… - CorriereCitta : Meteo, le previsioni di oggi Lunedì 25 Luglio 2022: ancora caldo nel Lazio -