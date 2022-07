Lecce | Sticchi Damiani | «Contro l’Inter sarà una festa»

(Di lunedì 25 luglio 2022), le parole disull’inizio di stagione: «una. Dal mercato arriveranno altri acquisti» Il presidente delSaverioai microfoni di La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, ha parlato dell’avvio della prossima stagione dei giallorossi, oltre che del mercato. Di seguito le sue parole. PRIMA DI CAMPIONATO – «-Inter il 13 agosto? Per noi è una bella opportunità ritornare in Serie A con una partita subito prestigiosa e così importante. Ad agosto il Salento esplode di gente e di turisti,unanella». ACQUISTI – «Abbiamo fatto 10 acquisti e non ci fermiamo qui ...

