Laura Cremaschi, il mare non può nulla: visione mozzafiato tra le onde (Di lunedì 25 luglio 2022) La reginetta del web di Avanti un altro, Laura Cremaschi, manda fuori di testa per un corpo che in poche possono vantare. Nel corso della passata stagione calcistica, Laura Cremaschi è molto probabile che abbia avuto una grande soddisfazione; sembra, infatti, che sia una grande tifosa della Roma. I giallorossi, grazie al successo sul Feyenoord, si sono aggiudicati la prima edizione della Conference League. Soddisfazioni sportive continuate anche recentemente visto l'annuncio dell'acquisto di Paulo Dybala. Laura Cremaschi, però, è conosciuta anche per essere decisamente famosa all'interno del mondo dello spettacolo. Oltre ad essere stata, nel ruolo di tentatrice, a Temptation Island, è protagonista di uno dei programmi più importanti di Canale cinque, Avanti un altro;

