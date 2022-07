La7 gioca d’anticipo | dal 1° agosto arriva La Corsa al Voto

(Di lunedì 25 luglio 2022) Enrico Mentana Dopo aver seguito la caduta del Governo Draghi con una lunga maratona televisiva, La7 continua la sua “politica d’estate”, in quello che è il periodo di campagna elettorale, che porterà aldel 25 settembre 2022. Il TgLa7 di Enrico Mentana inaugura infatti un nuovo spazio informativo di La7, in onda ogni lunedì e mercoledì – in prima serata alle 21.30 – dal titolo Laal. Prima puntata il 1°. “Da lunedì si comincia“ annuncia Mentana su Instagram. Alla conduzione ci sarà Paolo Celata. Laal(Foto IG Mentana) Il programma si inserisce così nel palinsesto serale della rete di Urbano Cairo, che vedrà poi a settembre l’arrivo degli altri volti noti: da martedì 6 settembre Giovanni Floris con DiMartedì, da giovedì 8 settembre Corrado ...

