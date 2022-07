Jacobs prosegue nel percorso riabilitativo

(Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Il campione olimpico dei 100 metri Marcellsi è sottoposto questa mattina a Roma, presso l’Istituto di Scienza dello sport, ad una risonanza magnetica che ha accertato la presenza degli esiti di una lesione, valutabile tra il primo ed il secondo grado in fase riparativa, a carico del grande adduttore destro. Alla luce di quanto sopra, e del periodo di riabilitazione già intervenuto negli Stati Uniti dopo la batteria dei 100 metri corsa dall’azzurro ai Campionati del Mondo, lo staff sanitario azzurro ha disposto la prosecuzione delfino a completa guarigione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

