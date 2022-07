In ospedale 80% positivi è ricoverato causa Covid, studio a Milano (Di lunedì 25 luglio 2022) Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute) - In ospedale 'per Covid' o 'con Covid'? Tra i ricoverati positivi al virus, nella maggior parte dei casi - quasi l'80% - la degenza è legata a una malattia causata da Sars-CoV-2, mentre soltanto il restante 20% circa si è rivolto alla struttura ospedaliera per altri disturbi ed è poi risultato positivo al tampone d'ingresso. E' quanto emerge da uno studio condotto negli ospedali San Paolo e San Carlo di Milano, con l'obiettivo di "valutare l'impatto dei positivi asintomatici sulla popolazione ospedaliera nel periodo dal 12 al 19 luglio, corrispondente al picco dell'ondata Omicron 4/5", informano l'Asst Santi Paolo e Carlo e l'università Statale. Su 2.560 accessi ai pronto soccorso di San Paolo e San ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022), 25 lug. (Adnkronos Salute) - In'per' o 'con'? Tra i ricoveratial virus, nella maggior parte dei casi - quasi l'80% - la degenza è legata a una malattiata da Sars-CoV-2, mentre soltanto il restante 20% circa si è rivolto alla struttura ospedaliera per altri disturbi ed è poi risultato positivo al tampone d'ingresso. E' quanto emerge da unocondotto negli ospedali San Paolo e San Carlo di, con l'obiettivo di "valutare l'impatto deiasintomatici sulla popolazione ospedaliera nel periodo dal 12 al 19 luglio, corrispondente al picco dell'ondata Omicron 4/5", informano l'Asst Santi Paolo e Carlo e l'università Statale. Su 2.560 accessi ai pronto soccorso di San Paolo e San ...

