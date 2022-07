In Canada, due persone sono state uccise in una serie di sparatorie: è morto anche l’uomo sospettato di aver sparato (Di lunedì 25 luglio 2022) Tre persone, compreso il sospetto autore degli attacchi, sono morte in una serie di sparatorie avvenute oggi nel centro di Langley, vicino a Vancouver, in Canada. Altre due persone sono state ferite e una di loro, una donna, si trova Leggi su ilpost (Di lunedì 25 luglio 2022) Tre, compreso il sospetto autore degli attacchi,morte in unadiavvenute oggi nel centro di Langley, vicino a Vancouver, in. Altre dueferite e una di loro, una donna, si trova

ilpost : In Canada, due persone sono state uccise in una serie di sparatorie: è morto anche l’uomo sospettato di aver sparato - SignorAldo : RT @CiaoKarol: PAPA FRANCESCO IN CANADA? LE DUE DIRETTE DI OGGI, 25 LUGLIO Il primo incontro di oggi, 25 luglio. ORE 17.50 ITALIANE Dal B… - CiaoKarol : PAPA FRANCESCO IN CANADA? LE DUE DIRETTE DI OGGI, 25 LUGLIO Il primo incontro di oggi, 25 luglio. ORE 17.50 ITALIA… - LauraClaraCianc : @fabius10scudi Ossequiente e servile con tutti i nemici della Chiesa... tutti e due hanno osservato lo stesso vergo… - luigideluca_vf : RT @rassegnally: È il #25luglio! E quindi? * È il giorno di guerra n. 152 in #Ucraina * Due mesi alle #elezioni politiche * #DlConcorrenza… -