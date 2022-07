Finita l'era delle battaglie identitarie. Sinistra e destra si scontreranno sull'economia (Di lunedì 25 luglio 2022) Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una guerra culturale tra destra e Sinistra. Dopo la crisi finanziaria del 2008 paradossalmente l’economia è passata in secondo piano. L’inflazione, la crisi energetica, il problema delle materie prime, la politiche green, la guerra riportano con prepotenza la questione economica al centro dell’agenda politica. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una guerra culturale tra destra e Sinistra. Dopo la crisi finanziaria del 2008 paradossalmente l’economia è passata in secondo piano. Quella crisi è stata risolta dalle banche centrali e dalle istituzioni internazionali riducendo lo spazio di azione degli Stati. La nuova politica ha così intercettato il malessere sociale attraverso altri schemi: battaglie ... Leggi su panorama (Di lunedì 25 luglio 2022) Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una guerra culturale tra. Dopo la crisi finanziaria del 2008 paradossalmente l’è passata in secondo piano. L’inflazione, la crisi energetica, il problemamaterie prime, la politiche green, la guerra riportano con prepotenza la questione economica al centro dell’agenda politica. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una guerra culturale tra. Dopo la crisi finanziaria del 2008 paradossalmente l’è passata in secondo piano. Quella crisi è stata risolta dalle banche centrali e dalle istituzioni internazionali riducendo lo spazio di azione degli Stati. La nuova politica ha così intercettato il malessere sociale attraverso altri schemi:...

