Elezioni | Cottarelli cadidato dal fronte Draghi?

(Di lunedì 25 luglio 2022) Mentre suldel Centrodestra ci si interroga su come scegliere un candidato premier comune (per la Meloni dovrebbe essere chi è accreditato dai sondaggi, cioè una personalità di Fratelli d’Italia, ma Salvini e Berlusconi la pensano diversamente), sull’altrova organizzato lo schieramento che farà perno sul Pd ma dovrà cercare alleanze organiche visto che si rinuncerà definitivamente al ‘campo largo’ evocato da Letta, e dunque niente alleanza con M5s, fra i responsabili della caduta del governo. Letta ha parlato di una lista aperta, espansiva, dei Democratici e progressisti, con Speranza, i socialisti, i cattolici di Demos. Poi va agganciata tutta l’area di Centro rimasta scottata dal ‘tradimento? di Forza Italia sulla fiducia a: dunque i fuoriusciti dal partito di Berlusconi (Brunetta, ...

News24Italy : #Elezioni politiche 2022, Cottarelli: 'Candidatura? Nessuno mi ha chiamato' - novasocialnews : Elezioni politiche 2022, Cottarelli: 'Candidatura? Nessuno mi ha chiamato' - BinaryOptionEU : RT '#Cottarelli e le #elezioni: 'Nessuno mi ha chiamato'. - amerigormea : RT @Adnkronos: #Cottarelli e le #elezioni: 'Nessuno mi ha chiamato'. - chiappetta1954 : 'Gli occhi azzurri' di Brunetta e le 'le razze superiori', bufera social su Annunziata - Video -… -

Adnkronos

"Il punto cruciale per vedere se realizzeremo o meno il Pnrr e se sarà sostenibile - prosegue- sarà proprio il momento delle. A quel punto si vedrà se il Pnrr sarà implementato o ...'Il punto cruciale per vedere se realizzeremo o meno il Pnrr e se sarà sostenibile - prosegue- sarà proprio il momento delle. A quel punto si vedrà se il Pnrr sarà implementato ... Elezioni politiche 2022, Cottarelli: "Candidatura Nessuno mi ha chiamato" Grandi manovre sul fronte di chi sosteneva il governo Draghi. Si lavora sulle liste, ma si pensa anche ad un possibile candidato premier.(Adnkronos) – “L’area Draghi E’ ovvio che le forze politiche che hanno votato la fiducia al premier hanno in testa l’agenda del Pnrr. Le altre vedremo cosa faranno. Il Piano di ripresa e resilienza s ...