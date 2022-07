"E' Covid, non è un infarto", donna dimessa dall'ospedale muore dopo due ore (Di lunedì 25 luglio 2022) Un probabile caso di malasanità a Formia . Una donna di 68 anni è morta poche ore dopo essere stata dimessa dal Pronto Soccorso dell'ospedale Dono Svizzero perché, a detta dei medici, "quel dolore che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Un probabile caso di malasanità a Formia . Unadi 68 anni è morta poche oreessere statadal Pronto Soccorso dell'Dono Svizzero perché, a detta dei medici, "quel dolore che ...

WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - Giorgiolaporta : @sbonaccini Lei continua a confondere i non vaccinati con i #NoVax. Se hai fatto 45 vaccini e non fai quello per il… - borghi_claudio : Francia: dopo che il nuovo Parlamento ha votato per la cancellazione di futuri green pass contro il parere del gove… - PAOLAMALACRIDA : RT @11Giuliano: Un medico che scambia un infarto per covid,sta a dimostrare che non ci devono curare ed esiste solo il covid,che rende tant… - RiRi02335129 : RT @ImolaOggi: La gente non può dimenticare quello che avete detto e fatto ??Covid, Zaia: “Un no vax non può fare il medico” -