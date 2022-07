Che gol di Benzema | da vedere e rivedere

pisto_gol : Mi sono sempre chiesto a cosa servono gli ex-arbitri, ingaggiati da tanti club di serieA con l’incarico di “Club… - lucianonobili : Tirato bene, non c’è che dire, tanto che ha fatto gol la Meloni. Bella pippa il tuo campione. - OfficialASRoma : ?? I gol più belli sono quelli che arrivano nel finale ?? #ASRoma - simo140609 : Secondo un amico juventino pogba farà 15 gol e 10 assist. Ci credono proprio, mica hanno capito che tra infortuni e… - Spina14_acm : @Captivus_acm È più facile che Elliott conceda un ingaggio sopra i 6 milioni piuttosto che Diaz diventi un giocator… -

La Gazzetta dello Sport

solo Karim Benzema può fare. Da lontanissimo tira un missile imparabile. L'attaccante del Real è subito carico e si mette in mostra ...... esultanzaAlexis Sanchez L'Inter vorrebbe liberarsi di Alexis Sanchez.ha un ingaggio pesantissimo e- con l'arrivo di Lukaku - non serve più ai nerazzurri,devono liberare un paio ... Vlahovic, missione 30 gol per la Juve. Allegri: "Ma non lo voglio capocannoniere..." Juventus-Chivas 2 0: bella vittoria in amichevole per i bianconeri, in gol con Da Graca e Compagnon. Bene Di Maria e .... In rete prima Da Graca e poi Compagnon, ma si registrano delle buone prestazio ...Le parole del sindaco in un’intervista rilasciata a Libero Di seguito uno stralcio dell’intervista rilasciata a “Libero quotidiano” dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha parlato della sua pass ...