Calenda apre al Pd e prepara un incontro con Gelmini | prove di campo aperto

fattoquotidiano : Pd e alleanze, Letta apre a tutti (da Renzi a Brunetta): fuori solo il M5s. Ma arrivano i primi veti, Calenda: “Noi… - Linkiesta : Renzi pronto a correre da solo, Calenda apre all’alleanza con il Pd | #elezioni - dax02120528 : RT @ChiodiDonatella: Da #DiMaio a #Brunetta, passando per #Calenda, #Renzi e pure #Speranza. #Letta 'apre a tutti'. In pratica, 'da diciott… - Manuelastar4 : @P_M_1960 @NFratoianni @civati @CremaschiG Ripeto. Se Letta apre a Renzi, Calenda e alcuni della dx io voto Conte.… - sologiuma : RT @XMERIDIO78: #DiMaioCartelletta attacca i #5S e apre al ritorno di #DraghiFaiSchifo premier e ad una coalizione con chi ha provato a sal… -

Leggi Anche Pd e alleanze, Lettaa tutti (da Renzi a Brunetta): fuori solo il M5s. Ma arrivano i primi veti,: 'Noi no con Di Maio'Carloa Enrico Letta ("È una persona seria e siamo disponibili a discutere") e stuzzica Luigi Di Maio ("Non so chi sia"). Che risponde: "Tutti noi dobbiamo capire che unirci come paese e nei ...12.07 Calenda apre a Letta:"E' persona seria" "Noi saremo l'unica lista che può rap- presentare liberali e liberaldemocrati- ci"."Letta Gli vogliamo bene,è persona seria e siamo disponibili a ...“E’ ancora presto per parlare di programmi elettorali. Ma è bene fissare principi chiari”. Matteo Richetti, senatore di Azione tra i primi ad aderire al progetto di Carlo Calenda, a margine della conf ...