La Borsa di Milano (+0,4%) gira in positivo con il forte rialzo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund sale a 228 punti base, con il rendimento del decennale italiano che si attesta al 3,35% (+6,3 ...)

Borsa: Milano gira in rialzo con le banche, giù Leonardo La Borsa di Milano (+0,4%) gira in positivo con il forte rialzo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund sale a 228 punti base, con il rendimento del decennale italiano che si attesta al 3,35% (+6,3 punti). Acquisti sul credito: Ftse Italia Banche +1,77% In avvio di ottava il sentiment positivo dei mercati azionari italiani è trascinato da un buona intonazione del comparto del credito. Il Ftse Italia Banche guadagna l'1,77% e a Milano si mettono in luce Intesa Sanpaolo , con un rialzo dell'1,81% incoraggiato dal supporto della Fondazione Cariplo, e Unicredit *(+1,75%). Fanno ancora meglio *Banco BPM *(+2,34%), che ha ... Agenzia ANSA Borsa: Milano gira in rialzo con le banche, giù Leonardo La Borsa di Milano (+0,4%) gira in positivo con il forte rialzo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund sale a 228 punti base, con il rendimento del decennale italiano che si attesta al 3,35% (+6,3 pun ... Milano marcia in positivo assieme ai mercati del Vecchio Continente Le borse europee girano in positivo assieme a Pizza Affari, a dispetto del deludente dato dell'IFO tedesco e le aspettative di un nuovo maxi ... Ladi(+0,4%) gira in positivo con il forte rialzo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund sale a 228 punti base, con il rendimento del decennale italiano che si attesta al 3,35% (+6,3 punti).In avvio di ottava il sentiment positivo dei mercati azionari italiani è trascinato da un buona intonazione del comparto del credito. Il Ftse Italia Banche guadagna l'1,77% e asi mettono in luce Intesa Sanpaolo , con un rialzo dell'1,81% incoraggiato dal supporto della Fondazione Cariplo, e Unicredit *(+1,75%). Fanno ancora meglio *Banco BPM *(+2,34%), che ha ... Borsa: Milano apre in calo (-0,28%) La Borsa di Milano (+0,4%) gira in positivo con il forte rialzo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund sale a 228 punti base, con il rendimento del decennale italiano che si attesta al 3,35% (+6,3 pun ...Le borse europee girano in positivo assieme a Pizza Affari, a dispetto del deludente dato dell'IFO tedesco e le aspettative di un nuovo maxi ...