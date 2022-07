Bonazzoli sì, Maupay no,?Djuricic forse (Di lunedì 25 luglio 2022) di Marco De Martino SALERNO – La Salernitana ritrova il suo pistolero. Federico Bonazzoli è a tutti gli effetti un nuovo calciatore granata, stavolta non in prestito ma a titolo definitivo. Ieri la società granata ha definito l’affare chiudendo una telenovela durata un mese, prelevando dalla?Sampdoria il centravanti lombardo per una cifra vicina ai 4 milioni e mezzo di euro. Bonazzoli sottoscriverà un contrattod ella durata di quattro anni con un ingaggio complessivo di 6 milioni di euro. Decisiva la telefonata di?Iervolino che ha rassicurato l’attaccante sui dubbi residui circa le prospettive future, portando a supporto l’esempio di?Ederson che è stato ceduto ad una big per consentirgli di continuare il proprio percorso di crescita. Quasi contemporaneamente all’ingaggio di Bonazzoli è arrivata la fumata nera per Neil ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 25 luglio 2022) di Marco De Martino SALERNO – La Salernitana ritrova il suo pistolero. Federicoè a tutti gli effetti un nuovo calciatore granata, stavolta non in prestito ma a titolo definitivo. Ieri la società granata ha definito l’affare chiudendo una telenovela durata un mese, prelevando dalla?Sampdoria il centravanti lombardo per una cifra vicina ai 4 milioni e mezzo di euro.sottoscriverà un contrattod ella durata di quattro anni con un ingaggio complessivo di 6 milioni di euro. Decisiva la telefonata di?Iervolino che ha rassicurato l’attaccante sui dubbi residui circa le prospettive future, portando a supporto l’esempio di?Ederson che è stato ceduto ad una big per consentirgli di continuare il proprio percorso di crescita. Quasi contemporaneamente all’ingaggio diè arrivata la fumata nera per Neil ...

