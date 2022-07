Bettoni (Inail): "Ricalibrare strumenti e azioni per reale progresso sociale del Paese" (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. (Labitalia) - “Nella fase attuale è necessario Ricalibrare gli strumenti e le azioni verso un reale progresso sociale, non solo economico, in quanto un Paese avanzato come l'Italia non può tollerare tragedie quotidiane legate alla mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro”. A dirlo il presidente dell'Inail, Franco Bettoni, presentando la Relazione annuale 2021 dell'Istituto. “Un monito straordinario in tal senso - sottolinea - ci viene dalle parole del Capo dello Stato che ha più volte ricordato come la dignità consista nell'azzerare le morti sul lavoro che feriscono la società e ciascuno di noi perché la sicurezza di ogni lavoratore e lavoratrice riguarda il valore che attribuiamo alla vita”. “Partendo dall'analisi del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. (Labitalia) - “Nella fase attuale è necessarioglie leverso un, non solo economico, in quanto unavanzato come l'Italia non può tollerare tragedie quotidiane legate alla mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro”. A dirlo il presidente dell', Franco, presentando la Relazione annuale 2021 dell'Istituto. “Un monito straordinario in tal senso - sottolinea - ci viene dalle parole del Capo dello Stato che ha più volte ricordato come la dignità consista nell'azzerare le morti sul lavoro che feriscono la società e ciascuno di noi perché la sicurezza di ogni lavoratore e lavoratrice riguarda il valore che attribuiamo alla vita”. “Partendo dall'analisi del ...

