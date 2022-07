Amichevole 2022, poker del Monza al Renate: in gol Colpani e Gytkjaer (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Monza vince e convince nel test vinto per 4-0 con il Renate, un’altra tappa d’avvicinamento verso lo storico esordio in Serie A. A Monzello, la squadra allenata da Stroppa fa valere sin da subito le due categorie di differenza. Praticamente inoperoso il portiere Cragno nel primo tempo, i brianzoli attaccano ma la sbloccano solamente al 33?, quando Colpani accompagna l’azione offensiva e trasforma in gol un bell’assist a rimorchio di Ciurria. Nella ripresa il Monza arrotonda lo score, prima con Gytkjaer servito da Valoti dopo una brutta uscita dal basso del Renate, e poi con l’autorete di Ferrini che, nel tentativo di sventare il pericoloso cross di un Ciurria scatenato, trafigge il proprio portiere Drago. Stroppa ruota i suoi uomini a disposizione, ottime le indicazioni fornite da ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilvince e convince nel test vinto per 4-0 con il, un’altra tappa d’avvicinamento verso lo storico esordio in Serie A. A Monzello, la squadra allenata da Stroppa fa valere sin da subito le due categorie di differenza. Praticamente inoperoso il portiere Cragno nel primo tempo, i brianzoli attaccano ma la sbloccano solamente al 33?, quandoaccompagna l’azione offensiva e trasforma in gol un bell’assist a rimorchio di Ciurria. Nella ripresa ilarrotonda lo score, prima conservito da Valoti dopo una brutta uscita dal basso del, e poi con l’autorete di Ferrini che, nel tentativo di sventare il pericoloso cross di un Ciurria scatenato, trafigge il proprio portiere Drago. Stroppa ruota i suoi uomini a disposizione, ottime le indicazioni fornite da ...

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | La probabile formazione di #Allegri per #Juventus-#Barcellona - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Empoli, la formazione di #Zanetti per l'amichevole contro il #Trabzonspor ??… - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Monza, la formazione di #Stroppa per l'amichevole contro il #Renate: - sportface2016 : Il #Monza travolge il #Renate, 4-0 e doppietta #Gytkjaer - IoNascoQui : Amichevole Lazio – Genoa, dove vederla -