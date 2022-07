Wta Palermo 2022: il sogno di Lucia Bronzetti viene spezzato in finale, Begu vince il suo quinto torneo (Di domenica 24 luglio 2022) Va a un passo dal sogno di vincere il primo torneo in carriera Lucia Bronzetti, giunta in finale (per la prima volta nel circuito maggiore) al Wta di Palermo 2022 dopo lo splendido break con Paolini. Irina Camelia Begu, però, la riporta sulla terra battendola in modo netto con un doppio 6-2 inequivocabile per quanto visto in campo. Scambi lunghi quasi tutti vinti dalla rumena, qualche errore di troppo al servizio per la riminese che soltanto in alcuni tratti dell’incontro riesce a giocare alla pari. Per la vincitrice si tratta del suo quinto torneo nel circuito maggiore. Parte Bronzetti al servizio con Begu che ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere, la ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Va a un passo daldire il primoin carriera, giunta in(per la prima volta nel circuito maggiore) al Wta didopo lo splendido break con Paolini. Irina Camelia, però, la riporta sulla terra battendola in modo netto con un doppio 6-2 inequivocabile per quanto visto in campo. Scambi lunghi quasi tutti vinti dalla rumena, qualche errore di troppo al servizio per la riminese che soltanto in alcuni tratti dell’incontro riesce a giocare alla pari. Per la vincitrice si tratta del suonel circuito maggiore. Parteal servizio conche ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere, la ...

