Ucraina, Steinmeier: guerra di Putin è contro l'unità dell'Europa

La guerra che il presidente russo Vladimir Putin sta conducendo contro l'Ucraina è anche "una guerra contro l'unità dell'Europa", ha detto oggi il presidente tedesco Frank - Walter Steinmeier. "Non ..."

Ucraina, Steinmeier: guerra di Putin è contro l'unità dell'Europa La guerra che il presidente russo Vladimir Putin sta conducendo contro l'Ucraina è anche "una guerra contro l'unità dell'Europa", ha detto oggi il presidente tedesco Frank - Walter Steinmeier. "Non dobbiamo lasciarci dividere, non dobbiamo permettere che la grande opera di ... Vladimir Putin, la Germania la sua arma segreta: così Berlino aiuta i russi ...di recarsi a Kiev in seguito al no delle autorità ucraine alla visita del presidente Steinmeier. ... "Prime navi straniere nei porti": svolta clamorosa, cosa sta succedendo in Ucraina Ucraina, Steinmeier: guerra di Putin è contro l'unità dell'Europa Agenzia askanews Ucraina, Steinmeier: guerra di Putin è contro l'unità dell'Europa Roma, 24 lug. (askanews) - La guerra che il presidente russo Vladimir Putin sta conducendo contro l'Ucraina è anche 'una guerra contro l'unità ... Germania, dopo le polemiche sul nazismo l'ambasciatore ucraino lascerà l'incarico Andrij Melnyk aveva negato che il noto collaborazionista Stepan Bandera avesse avuto un ruolo nello sterminio degli ebrei. In precedenza aveva insultato Scholz e Steinmeier. In autunno tornerà in patr ... La guerra che il presidente russo Vladimir Putin sta conducendo contro l'è anche "una guerra contro l'unità dell'Europa", ha detto oggi il presidente tedesco Frank - Walter. "Non dobbiamo lasciarci dividere, non dobbiamo permettere che la grande opera di ......di recarsi a Kiev in seguito al no delle autorità ucraine alla visita del presidente. ... "Prime navi straniere nei porti": svolta clamorosa, cosa sta succedendo inRoma, 24 lug. (askanews) - La guerra che il presidente russo Vladimir Putin sta conducendo contro l'Ucraina è anche 'una guerra contro l'unità ...Andrij Melnyk aveva negato che il noto collaborazionista Stepan Bandera avesse avuto un ruolo nello sterminio degli ebrei. In precedenza aveva insultato Scholz e Steinmeier. In autunno tornerà in patr ...