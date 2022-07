Tifano Putin Africani in rivolta contro gli ucraini | caos totale | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 luglio 2022) «Occupazione in corso al centro di accoglienza per i rifugiatidella Porte de Versailles. Bisogno di sostegno sul posto per appoggiare le nostre rivendicazioni: documenti e case per tutti indipendentemente dalla nazionalità!». E ancora: «Questo centro di accoglienza da 550 posti, riservato ai rifugiati, è quasi vuoto da diverse settimane, mentre migliaia di persone vivono per strada nell'Île-de-France (la regione di Parigi, ndr)». Prima di concludere: «Occupiamo questo centro perché incarna la politica di accoglienza segregazionista condotta dallo Stato francese». Con queste parole, il collettivo pro migranti francese La Chapelle Debout ha annunciato lo scorso 17 luglio l'occupazione di un centro di accoglienza di rifugiate e rifugiatisituato nella Hall 2 di Porte de Versailles, a sud di Parigi. Al grido di ...