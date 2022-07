Sampdoria e Torino mettono in stand by lo scambio Linetty-Colley (Di domenica 24 luglio 2022) Rallenta la trattiva tra Sampdoria e Torino per lo scambio tra Linetty e Colley. Non si trova l’intesa economica Tra Sampdoria e Torino sembra sfumare lo scambio tra Colley e Linetty. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa è in stand by. La distanza tra le parti è di natura economica: la Sampdoria vorrebbe infatti un conguaglio economico, mentre il Torino vorrebbe uno scambio alla pari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Rallenta la trattiva traper lotra. Non si trova l’intesa economica Trasembra sfumare lotra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa è inby. La distanza tra le parti è di natura economica: lavorrebbe infatti un conguaglio economico, mentre ilvorrebbe unoalla pari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

