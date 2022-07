Roma, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di domenica 24 luglio 2022) Con l’euforia ancora viva per la vittoria della Conference League, la Roma si prepara per la nuova stagione. Mourinho aspetta acquisti di qualità per il ritiro in Algarve, regione che ospiterà i giallorossi per il secondo anno di fila. Due le amichevoli di lusso: col Tottenham in Israele e col Barcellona nel Trofeo Gamper al Camp Nou. Si tratta della seconda partecipazione giallorossa all’appuntamento estivo dei blaugrana. La prima volta è datata 2015, con vittoria del Barcellona per 3-0 firmata da Neymar, Messi e Rakitic. Al Camp Nou presenzierà anche la Roma femminile: per le ragazze sarà la prima sfida contro il Barcellona. programma amichevoli Venerdì 9 luglio Roma-Trastevere Mercoledì 13 luglio ore 12, Roma-Sunderland Sabato 16 luglio ore 20, ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Con l’euforia ancora viva per la vittoria della Conference League, lasi prepara per la nuova stagione. Mourinho aspetta acquisti di qualità per il ritiro in Algarve, regione che ospiterà i giallorossi per il secondo anno di fila. Due ledi lusso: col Tottenham in Israele e col Barcellona nel Trofeo Gamper al Camp Nou. Si tratta della seconda partecipazione giallorossa all’appuntamento estivo dei blaugrana. La prima volta è datata 2015, con vittoria del Barcellona per 3-0 firmata da Neymar, Messi e Rakitic. Al Camp Nou presenzierà anche lafemminile: per le ragazze sarà la prima sfida contro il Barcellona.Venerdì 9 luglio-Trastevere Mercoledì 13 luglio ore 12,-Sunderland Sabato 16 luglio ore 20, ...

lillidamicis : È stato presentato a Roma, nella sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il “Calendario com… - Lazio_TV : Sabaudia, Tuscania e SMI Roma nel girone blu - LuceverdeRoma : ??? #EsodoEstivo2022 ?? Oggi #23luglio bollino rosso in autostrada verso le località turistiche. ??Consulta il calen… - LuceverdeRoma : ??? #EsodoEstivo2022 ?? Domani #23luglio bollino rosso in autostrada verso le località turistiche. ??Consulta il cal… - LuceverdeRoma : ??? #EsodoEstivo2022 ?? Oggi #22luglio bollino rosso in autostrada verso le località turistiche. ??Consulta il calen… -