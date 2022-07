sportli26181512 : Retroscena de Ligt, ci aveva provato anche il Tottenham: Paratici e quei contatti con la Juve: Qualche giorno fa Ma… - ZonaBianconeri : RT @Pietro29_: Rafaela Pimenta svela i retroscena della trattativa che ha portato Matthijs #DeLigt dalla #Juventus al Bayern Monaco ???? ht… - Pietro29_ : Rafaela Pimenta svela i retroscena della trattativa che ha portato Matthijs #DeLigt dalla #Juventus al Bayern Monac… - BianconeraNews : Rafaela #Pimenta rivela dei retroscena sul trasferimento di #deLigt al #BayernMonaco. - junews24com : De Ligt Bayern, Pimenta svela un retroscena sull'affare: le sue parole - -

Dopo l'addio di Dee, prima ancora, quello di Chiellini, Bremer ne eredita ruolo e incombenze. ... Il classe 1997 racconta anche un simpatico: 'Devo dire che la Juve era nel mio destino -...La Juventus è già il passato per Matthijs De. E viceversa. Il trasferimento del centrale olandese al Bayern Monaco sembra essere stato uno di quegli affari di mercato che ha fatto contenti tutti, a livello tecnico ed ...Qualche giorno fa Matthijs de Ligt ha esordito col Bayern Monaco segnando anche il primo gol. L'olandese è già entrato nei meccanismi di Nagelsmann ed è pronto a diventare protagonista anche in German ...Ne parla la Gazzetta dello Sport . De Ligt - Koulibaly, retroscena su Juventus e Napoli Gli osservatori registrano l'interesse di Chelsea e Bayern per il senegalese del Napoli in alternativa al giovan ...