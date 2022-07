Raffica di sbarchi | 400 migranti in una notte Lampedusa è già al collasso

(Di domenica 24 luglio 2022)sulle coste siciliane. È nuovamente all'hotspot di: sono oltre 400 iapprodati sull'isola tra questae le prime ore della mattina in una quindicina di. Quasi 1.200 gli ospiti del centro di accoglienza a fronte di una capienza di 350. Di sole poche settimane fa la precedente emergenza, quando l'hotspot è arrivato a contenere oltre duemila persone, bambini compresi, nel degrado e nella sporcizia. Sui quindici barchini c'erano 411. Ieri altri 13con poco meno di 350 persone arrivate. Nell'hotspot al momento 1.184 ospiti e per ora non sono previsti trasferimenti per provare ad alleggerire la struttura. Il primo mini sbarco è avvenuto a Cala Pisana: quattro ...

ag_notizie : Sbarchi a raffica a Lampedusa: approdati 80 migranti, in 48 ore giunte 860 persone -

L'Unione Sarda.it

Glisi sono registrati fra la notte e la mattinata a Lampedusa (Agrigento) dove, ieri, ... L'hotspot, è di nuovo in piena emergenza dopo ladi soccorsi al largo della più grande delle ...Quindici, per un totale di 411 migranti, si sono registrati fra la notte e la mattinata a Lampedusa ... L'hotspot, con 1.184 ospiti, è di nuovo in piena emergenza dopo ladi soccorsi al ... Lampedusa: raffica di sbarchi, hotspot al collasso Di nuovo al collasso l’hotspot di Lampedusa. Quindici sbarchi in poche ore, per un totale di 411 migranti, sono avvenuti tra la notte e le prime ore del mattino nell’isola, dove ieri c’erano stati alt ...Due mezzi della Capitaneria di Porto sono approdati sul molo Norimberga di Messina, dopo avere soccorso un peschereccio al largo della Libia con a bordo 500 migranti. A Messina ne sono sbarcati solo..