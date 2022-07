“Non chiamate i servizi sociali”. Fedez, il siparietto con la figlia Vittoria è pazzesco: FOTO (Di domenica 24 luglio 2022) Fedez è padre del giorno e a decretarlo è lui stesso. Il rapper milanese lo scrive sui social ed è tutto da ridere. Ma cosa è successo? Il siparietto è ancora con la figlia Vittoria, uno spasso per tutti: simpatica e solare. Il papà e la bimba stanno giocando allegramente quando succede qualcosa che rende Fedez un eroe, come si celebra da solo. In tre FOTO, si vede il cantante giocare con la figlia più piccola, Vittoria, alzandola in alto con le braccia, fino a lanciarla via. Ma per fortuna, non è come sembra. A spiegare cosa è successo è il marito di Chiara Ferragni che racconta: “Ovviamente è tutto finto, non ho lanciato veramente mia figlia. Non chiamate i servizi sociali, amici. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 luglio 2022)è padre del giorno e a decretarlo è lui stesso. Il rapper milanese lo scrive sui social ed è tutto da ridere. Ma cosa è successo? Ilè ancora con la, uno spasso per tutti: simpatica e solare. Il papà e la bimba stanno giocando allegramente quando succede qualcosa che rendeun eroe, come si celebra da solo. In tre, si vede il cantante giocare con lapiù piccola,, alzandola in alto con le braccia, fino a lanciarla via. Ma per fortuna, non è come sembra. A spiegare cosa è successo è il marito di Chiara Ferragni che racconta: “Ovviamente è tutto finto, non ho lanciato veramente mia. Non, amici. ...

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - lucianonobili : Ma perché lo chiamate Centrodestra di governo? Dicevano di non voler governare con il #M5S e invece affossano il go… - susy962 : RT @fatina909: ?????????? SHAKIRA Femmina, tre mesi e mezzo circa, taglia piccola (la mamma pesa 5/6kg) ma non chiedetemi il peso da adulta Si… - ZlatanSs89 : RT @fatina909: ?????????? SHAKIRA Femmina, tre mesi e mezzo circa, taglia piccola (la mamma pesa 5/6kg) ma non chiedetemi il peso da adulta Si… - alep_real : @CalciomercatoIl @Riccard0567 @InsiderLazio Le chiamate con Sarri non sono una trattativa, queste sono l’unica cosa… -