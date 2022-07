Napoli, Spalletti caccia Osimhen dall’allenamento: l’accaduto (Di domenica 24 luglio 2022) Sono giorni complicati in casa Napoli. Secondo giorno di allenamento nel ritiro di Castel di Sangro. Sessione pomeridiana per la squadra di... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Sono giorni complicati in casa. Secondo giorno di allenamento nel ritiro di Castel di Sangro. Sessione pomeridiana per la squadra di...

claudioruss : un nervoso Victor #Osimhen allontanato dall'allenamento del #Napoli da Luciano #Spalletti, a causa di un 'fallo' no… - tvdellosport : ? SPALLETTI CACCIA OSIMHEN DAL CAMPO Momenti di tensione nel corso dell’allenamento del Napoli tra il tecnico Luci… - mirkocalemme : #Dybala deve scegliere. Ha rallentato l'affare con l'#Inter (che ora non può promettergli nulla), tiene in sospeso… - Salvato95551627 : RT @claudioruss: un nervoso Victor #Osimhen allontanato dall'allenamento del #Napoli da Luciano #Spalletti, a causa di un 'fallo' non chiam… - massi19732 : RT @salv_amoroso: ?? NAPOLI Momenti di tensione in allenamento tra #Osimhen e #Anguissa durante una partitina, dopo il gol di #Elmas. Nervi… -