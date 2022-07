Mondiali di atletica, Iapichino: “Volevo dare di più, ma è una tappa del percorso” (Di domenica 24 luglio 2022) Eugene – È un’altra esperienza internazionale di cui potrà far tesoro ai Mondiali di atletica in corso a Eugene: ha ancora soltanto vent’anni e una vita davanti. Certo, brucia: su questo non può esserci dubbio. La qualificazione di Larissa Iapichino nel lungo si complica tremendamente con i primi due salti nulli, ed è già al dentro-fuori al terzo ingresso in pedana, senza più la possibilità di sbagliare, una situazione già conosciuta e affrontata in passato, per certi versi simile al turno iniziale degli Euroindoor di Torun 2021 quando poi si esaltò nel salto conclusivo dopo due tentativi opachi: stavolta la fiorentina firma un dignitoso 6,60 (sfavorita da un vento in faccia di -0.4), a soli quattro centimetri dallo stagionale degli Assoluti di Rieti, una misura che in quel momento la colloca al decimo posto e la mantiene in corsa. ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 24 luglio 2022) Eugene – È un’altra esperienza internazionale di cui potrà far tesoro aidiin corso a Eugene: ha ancora soltanto vent’anni e una vita davanti. Certo, brucia: su questo non può esserci dubbio. La qualificazione di Larissanel lungo si complica tremendamente con i primi due salti nulli, ed è già al dentro-fuori al terzo ingresso in pedana, senza più la possibilità di sbagliare, una situazione già conosciuta e affrontata in passato, per certi versi simile al turno iniziale degli Euroindoor di Torun 2021 quando poi si esaltò nel salto conclusivo dopo due tentativi opachi: stavolta la fiorentina firma un dignitoso 6,60 (sfavorita da un vento in faccia di -0.4), a soli quattro centimetri dallo stagionale degli Assoluti di Rieti, una misura che in quel momento la colloca al decimo posto e la mantiene in corsa. ...

