Messi torna al Barcellona? Laporta spiazza tutti (Di domenica 24 luglio 2022) Ultimi romantici? Chiacchiere da bar? Il presidente Laporta fa chiarezza su un possibile ritorno di Lionel Messi a Barcellona. Successivamente al Clasico giocato (e vinto 1-0) in amichevole contro il Real Madrid, il presidente del Barcellona ha chiarito le voci sul futuro di Messi e di un suo possibile ritorno nel club. Queste le parole del numero 1 blaugrana: "Credo, spero e mi auguro che il capitolo non sia ancora finito. Ed è nostra responsabilità garantire che abbia un finale migliore rispetto a quello che è stato. Da presidente del Barca credo di aver fatto ciò che dovevo, ma nonostante ciò penso di essere moralmente in debito con lui. Per il nostro club Messi è stato tutto, forse il miglior giocatore della storia, paragonabile solo a Cruijff".

