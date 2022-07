La Cina lancia il secondo modulo della sua stazione spaziale

(Di domenica 24 luglio 2022) Lahato oggi ildei tre moduli necessari per completare la sua nuova, l'ultimo passo dell'ambizioso programmadi Pechino. Ilsenza equipaggio, chiamato Wentian, è stato azionato da un razzo Long March 5B alle 14:22 (0622 GMT) dal centro di lancio di Wenchang sull'isola tropicale cinese di Hainan.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/07/La--il--sua-20220724 video 12100348.mp4"/videoIl, come detto, denominato Wentian, ha un peso di circa 20 tonnellate e non prevede la presenza di ...

